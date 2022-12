Il Natale si avvicina sempre di più e Castelfranco Emilia si prepara con un altro weekend all’insegna del divertimento e delle magiche atmosfere natalizie.

Per tutto il prossimo fine settimana, infatti, le piazze e le vie del centro ospiteranno la pista di pattinaggio e il villaggio di Natale, con tante sorprese per grandi e piccini, gli spettacoli di bolle di sapone e i negozi aperti.

Sabato 17 alle ore 16.00 in piazza Curiel la Banda di Manzolino si esibirà con il suo tradizionale concerto di Natale; contemporaneamente, sotto i portici ci sarà il benvenuto ai burattini dell’associazione Bugs Bunny. A seguire, alle 16.30 in piazza Garibaldi arriverà a farci visita Babbo Natale, pronto a leggere le letterine di tutti i bimbi di Castelfranco nella speciale casetta di legno preparata apposta per lui. A Piumazzo, nel punto di lettura Piumateca, i volontari dell’associazione Bugs Bunny leggeranno le più belle storie natalizie alle 16.30.

Sabato alle 21 alla chiesa di Santa Maria Assunta andrà in scena il concerto “Verso il Natale”: musica, voci e danza di tradizione natalizia con il mezzosoprano Martina Debbia accompagnata da Paolo Zappacosta all’organo.

Passando a domenica 18, si comincia con la proiezione del film “Il grinch” al Cinema Nuovo a partire dalle ore 10.30; si prosegue con “Masterchef Castelfranco” in piazza Garibaldi: una dimostrazione culinaria delle Azdore che si cimenteranno in una gara di crostate e raviole bolognesi, accompagnate da spettacoli di danza, teatro e animazione. A decretare la squadra vincitrice saranno i commensali, che nel pomeriggio potranno assaggiare le loro creazioni durante l’evento “Natale tutti insieme”: un momento di convivialità e divertimento con musica, poesia e danza. Per tutto il giorno Corso Martiri sarà il teatro dei giocattolai, che permetteranno a grandi e piccini di provare i tradizionali giochi di legno, e della marching band Jingle Band, ensemble di ottoni itinerante che suonerà il suo repertorio natalizio. Alle 15 ultimo appuntamento con Alekos, il poeta delle bolle di sapone, che ci farà entrare nel suo mondo magico.

Si festeggia il Natale anche a Cavazzona, dalle 11.30 alle 17.30, con stand gastronomici, mercatini, animazione per bambini e spettacoli di narrazione, danza e teatro, e a Panzano, dove, dalle 14.30 arriverà anche Babbo Natale accompagnato dagli zampognari.

Durante tutto il weekend il Museo Civico Archeologico “A. C. Simonini” sarà aperto in via straordinaria dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 19; inoltre, sabato alle 17, sempre al Museo, è in programma la rievocazione storica di un banchetto etrusco, mentre domenica, con inizio fissato alle sempre alle 17, tutti i bimbi saranno i benvenuti per l’ultimo speciale laboratorio creativo a tema natalizio. Infine, la Biblioteca Comunale “Lea Garofalo” che sabato 10 alle 16.30 ospiterà la rassegna di letture e narrazioni natalizie “Un libro sotto l’albero”, a cura dei Volontari dell’associazione Bugs Bunny, mentre domenica sarà aperta in via straordinaria, dalle 15.30 alle 18.30: in questa occasione tutti i lettori riceveranno un piccolo dono, e i bambini e i ragazzi potranno prendere in prestito un libro a sorpresa, da aprire, magari, proprio a Natale, sotto l’albero.