Per affrontare le future possibili precipitazioni nevose, il Comune di Formigine ha predisposto il “Piano neve”, con queste dotazioni: 28 spazzaneve, 6 squadre per la pulizie nelle scuole e 11 mezzi spargisale.

Su ogni mezzo impegnato nelle operazioni di pulizia delle strade saranno installati dispositivi GPS di tracciamento, al fine di una migliore efficienza e coordinamento.

Inoltre, c’è tempo fino al 24 dicembre per fare domanda per ottenere contributi per i danni dovuti alla grandine del 17-19 Agosto 2022. I documenti possono essere consultati e scaricati dalla pagina web dell’“Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna per la sicurezza territoriale e la protezione civile”.

Per i soggetti privati la domanda può essere inviata con PEC all’indirizzo comune.formigine@cert.comune.formigine.mo.it, spedita con raccomandata A/R, consegnata cartacea a mano direttamente all’ufficio protocollo presso lo “Sportello del cittadino”, ubicato al piano terra della sede comunale in via Unità d’Italia 30. Per le attività economiche e produttive la domanda può essere inoltrata solo ed esclusivamente via PEC.

Si precisa che tra i danni esclusi dall’ambito applicativo della procedura figurano “i beni mobili registrati”, categoria di beni che comprende, tra gli altri, i veicoli registrati al “PRA – Pubblico Registro Automobilistico” (automobili, autocarri, motocicli ecc.). Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 059 416117, o scrivere a protezionecivile@comune.formigine.mo.it.

Ricordiamo che l’allertamento comunale utilizza, oltre ai canali tradizionali di informazione, un sistema informatizzato che permette di attivare campagne telefoniche in tempi molto ridotti per la diffusione di testi vocali (registrati di norma dallo stesso Sindaco). Invitiamo pertanto tutti i cittadini a registrarsi anche con il proprio numero di telefono cellulare al link: registrazione.alertsystem.it/formigine.