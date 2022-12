Fuga di gas nella zona industriale in via Galilei a San Polo dove oltre a carabinieri e polizia locale sono presenti i vigili del fuoco. Per sicurezza la zona è stata evacuata e fortunatamente non ci sono abitazioni. La fuga di gas è stata causata da una rottura accidentale di una tubatura di media portata avvenuta durante lavori all’incrocio fra via Montale e via Galilei, ed è stata bloccata dai tecnici Iren dopo quasi due ore. La zona interessata e’ si molto vasta, ma prevalentemente industriale. I vigili del fuoco svolgeranno una serie di controlli che si protrarranno sino a domani mattina. Per precauzione e’ stata anche bloccata la linea ferroviaria Reggio-Ciano sino a Bibbiano.