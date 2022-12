Un impegno condiviso per favorire i rapporti commerciali delle aziende modenesi con quelle degli Stati Uniti e per diffondere sul territorio le informazioni sulle attività del Consolato americano in Italia. Sono stati questi i principali temi al centro dell’incontro del sindaco Gian Carlo Muzzarelli con la console americana nel nostro Paese, Ragini Gupta, avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 15 dicembre, in Municipio.

La diplomatica è tornata a Modena a tre mesi di distanza dalla cerimonia dell’11 settembre, quando aveva preso parte alla commemorazione per l’attentato alle Torri gemelle. Durante l’incontro è stato sottolineato il legame tra la comunità modenese e gli Stati Uniti, “a partire dalle emigrazioni dall’Appennino iniziate oltre un secolo fa – ha affermato il sindaco – che hanno permesso ai territori montani di ottenere significative ricadute economiche, fino allo sviluppo delle relazioni commerciali nel post-dopoguerra avviate dalle imprese modenesi negli Usa. Si tratta di un rapporto stretto che potrà svilupparsi ulteriormente grazie anche al valore, apprezzato negli Stati Uniti, dei prodotti e delle specialità modenesi. Dalle auto della Motor valley al food, passando per la cultura e per le produzioni dei distretti industriali della ceramica e del biomedicale, per tante realtà modenesi il mercato americano si conferma fondamentale”. Si tratta “di eccellenze – ha aggiunto la console Gupta – che connettono in maniera forte Modena agli Usa”.

Al termine dell’incontro il sindaco ha donato alla diplomatica, a capo del Consolato generale statunitense di Firenze, una copia del volume “Modena Effetto notte” di Franco Fontana.