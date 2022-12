Costerà 140.000 euro adattare a nuova sede dei Servizi Demografici l’edificio di viale dei Cipressi 1, all’angolo con via Catellani, secondo il progetto esecutivo approvato dalla Giunta: un intervento di riqualificazione degli spazi interni, afinché l’immobile possa ospitare tutti gli sportelli e uffici attualmente distribuiti fra via Manicardi e l’ex-ostello di via don Minzoni (cioè anagrafe, cittadinanza, elettorale, matrimoni, nascite, polizia mortuaria, stato civile ecc.), con oltre venti addetti impegnati.

L’edificio, che ospitava una banca, si sviluppa solo al piano terra, ha la forma di un quadrato con l’angolo sud-ovest “smussato” e una superficie è di circa 350 metri quadri.

In particolare si interverrà soprattutto sullo spazio centrale aperto, dividendolo in una serie di uffici, con l’apertura di nuove finestre nel perimetro del prefabbricato, per garantire illuminazione e aerazione corrette; sarà inoltre preservata la gran parte di armadi e pannellature a “boiserie” in legno, e creati servizi igienici destinati al pubblico.