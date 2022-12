Il fine settimana prenatalizio comincia sabato 17 dicembre a Spezzano, dalle ore 10 e fino alle 17, con il mercatino dell’arte e dell’ingegno in piazza Falcone e Borsellino che offrirà occasioni per regali e solidarietà, con le associazioni del territorio, ci si potrà ristorare allo stand gastronomico del Gruppo Alpini di Fiorano e dalle 15 tante animazioni per bambini, a cura dell’associazione Fiera di San Rocco, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese: Hollywood Christmas Box, un volo virtuale sui tetti con la slitta di Babbo Natale che aspetterà tutti per un selfie, trucca-bimbi e sfida calciatori freestyle campioni del mondo (show e scuola di primi esercizi). In piazza sarà anche possibile provare la glicemia.

Per permettere lo svolgimento delle iniziative in sicurezza, dalle ore 8.30 alle ore 19 è prevista la chiusura totale al traffico in via Statale, con divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e veicoli dei residenti, tra la rotatorie con via Sette Fratelli Cervi, via Matteotti, via A. Cervi e via Nirano I tronco.

Sabato e domenica è aperta, dalle 16 alle 18.30, la mostra di pittura ‘E’ Natale’, presso la Casa delle Arti Villa Guastalla, a cura dell’associazione Arte e Cultura, visitabile fino al 6 gennaio 2023, nel fine settimana.

Domenica 18 dicembre per tutta la giornata, piazza Ciro Menotti ospiterà bancarelle dell’arte e ingegno, stand gastronomici a cura di associazioni locali (Camper Club, Slow Art, Gulliver Cooperativa sociale onlus, GS Spezzano-Castelvetro, Traumi cranici Reggio e Modena, Africa nel cuore, AVIS, Camper Club, Il Melograno con AAOO Vivai), con tante occasioni per lo shopping natalizio.

Alle ore 9.45, inaugurazione del nuovo Centro di Fiorano riqualificato: ritrovo in via Vittorio Veneto, angolo via Gramsci e taglio del nastro in piazza Ciro Menotti, con accompagnamento della Banda Flos Frugi. A seguire truccabimbi, animazioni per bambini e performance del Faith Gospel Choir.

In caso di maltempo inaugurazione ed esibizione del coro gospel si terranno al teatro Astoria.

Alle ore 11.00, presso il teatro Astoria, presentazione e distribuzione del nono volume del libro ‘Mi ritorna in mente’. Sul palco il curatore del volume, Luigi Giuliani, racconterà le memorie del territorio di Fiorano Modenese. Il libro contiene racconti di Natale Amici, raccolti e trascritti da Luciano Callegari, di Alberto Venturi e Lorena Agnani ed è realizzato dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con Lapam Confartigianato, Club Amici di Fiorano, Gefi, Fattore P, Sign Italy.

La presentazione del volume sarà preceduta da un momento dedicato al ricordo dell’ex sindaco Roberto Giovani, a un anno dalla morte, curato dal giornalista Alberto Venturi in dialogo con il sindaco Francesco Tosi.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, in piazza Ciro Menotti ‘Natale free-power’, giochi per bambini e ragazzi dagli 8 anni e ricchi premi, a cura di Gruppo Babele e parrocchia San Giovanni Battista.

Domenica 18 dicembre, sarà aperto anche il Museo del presepe etnico di Spezzano (via Pio Donati, 26), dove sarà possibile vedere 800 presepi provenienti da tutto il mondo. Il museo, gestito dall’associazione ‘Ferruccio Giuliani – Il sogno del presepe’ e adottare un presepe per sostenere l’associazione.

Il programma completo di ‘Dicembre 2022 a Fiorano Modenese’, è disponibile sul sito del Comune di Fiorano Modenese e su www.fioranoturismo.it. In caso di maltempo potrà subire variazioni.