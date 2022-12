Come ogni fine settimana del mese, tornano in città le iniziative inserite nel programma natalizio organizzato dal Comune di Formigine in collaborazione con Bernardi Group.

Si parte domani (venerdì 16 dicembre) con tre appuntamenti musicali. Alle 20 al teatro Incontro di Corlo l’orchestra del Flauto Magico si esibirà in un concerto di Natale, mentre alle 20.30 la Polisportiva Formiginese ospiterà una doppia proposta per accontentare tutti i gusti: in una sala è in programma la serata Picchio Rosso, cena e revival della famosissima discoteca formiginese insieme ai DJ Ruini e Facchini, mentre in un’altra si ballerà musica anni ’60 e ’70 con i Radio Luxembourg.

Da sabato 17 a domenica 8 gennaio la chiesa della Madonna del Ponte di via San Pietro ospiterà il Presepe artistico, visitabile il sabato dalle 10.30 alle 12 e i festivi dalle 10.30 alle 12 e dalle 16 alle 18. L’inaugurazione dell’installazione è in programma sabato alle 17 con recita di poesie e filastrocche dei nonni e bisnonni.

Sabato e domenica piazza Calcagnini accoglierà di nuovo i mercatini a tema natalizio, e dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 nel Castello verrà allestita la mostra “C’era una volta Formigine”; esposizione a cura del circolo culturale “La Torre” che presenta scorci inediti e antichi del territorio. La mostra sarà presentata sabato alle 11 nel loggiato del Castello alla presenza del presidente del circolo “La Torre” Bruno Grano.

Per tutta la giornata di sabato, Babbo Natale sarà presente in piazza Calcagnini per ritirare le letterine dai bambini e dalle 15 alle 19 verrà trasportato per il centro storico da un’autentica slitta guidata da un eccentrico cocchiere in abiti vittoriani. Alle 16 la piazza cittadina sarà teatro del concerto “Fortress Gospel Choir”.

Da domenica 18 dicembre a venerdì 6 gennaio nelle Loggette di piazza Repubblica Cose dell’Altro Mondo organizza “Ricicla e riusa”, raccolta e vendita di giochi usati. Domenica 18 dalle 8 alle 13 la Fondazione ANT sarà in piazza Calcagnini per “Le offerte della solidarietà”, vendita di stelle di Natale per l’assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

Domenica sono poi in programma due tra gli eventi più attesi della programmazione: la discesa di Babbo Natale, a cura di Avap Formigine e dell’Angelo dalla torre del Castello, rispettivamente alle 10.30 e alle 17, con il supporto tecnico dei volontari del Club Alpino Italiano Sezione di Modena. Il presepe vivente, presente in occasione della discesa dell’Angelo, sarà rappresentato da bambini accompagnati dal coro dei ragazzi a cura della Parrocchia.

Domenica alle 16 e alle 17.30, doppio laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni nel Castello con “Progetta il tuo biglietto d’auguri” e dalle 16 alle 18.30 al Centro per le famiglie di via Landucci si terrà “Natale al Centro per le famiglie”, con apertura straordinaria della ludoteca e laboratorio creativo per famiglie.

Sabato e domenica, infine, il Museo del Castello sarà aperto al pubblico e visitabile gratuitamente dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.