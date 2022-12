“Sono un Sindaco che vive tra la gente, partecipo ad incontri pubblici, manifestazioni, vivo la piazza ogni giorno, incontro persone tanto nel mio ufficio quando lungo le strade; persone che hanno problemi, che molto spesso vengono risolti, e proposte che vengono prese in considerazione e spesso attuate. Fare il Sindaco significa ricevere un mandato dalla cittadinanza che impone di prendere decisioni; le più importanti vengono prese ascoltando il parere e le proposte delle persone; a differenza di quanto avveniva nell’Amministrazione precedente quando parlare con un membro di Giunta era un’impresa impossibile”.

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani, con queste parole, risponde alla nota del Partito Democratico che lamenta scarso dialogo con la città e poca trasparenza nelle decisioni da parte dell’Amministrazione Comunale.

“Ricordo bene un incontro pubblico sulla viabilità della zona parco – aggiunge il Sindaco – quando l’allora Sindaco disse chiaramente che cambiare la viabilità di via Legnago era sbagliato, in realtà era una decisione presa per venire incontro alle richieste di pochi, alcuni dei quali oggi hanno fatto carriera nel partito, ma che non avrebbe fatto marcia indietro: è questa la democrazia di cui parla il Pd?

Nello specifico – prosegue Menani – non appena la bozza del Pug sarà pronta informeremo al cittadinanza, per discutere su qualcosa di concreto non sul nulla: si tratta di un piano che ha pochissimi margini d’intervento perché ricalca fedelmente la Legge Regionale 24/2017. A primavera riprenderemo gli incontri di quartiere, che abbiamo sospeso quest’anno per ovvi motivi e il Pug sarà al centro dei discorsi.

Per quanto riguarda il piano sosta, invece, non è vero che non sia stato condiviso: è stato discusso con le associazioni di categoria che hanno condiviso il principio di rendere più agevole il turn over dei parcheggi in centro, con zone libere a disco orario e parcheggi blu; ed è stato presentato nell’apposita commissione consigliare.

Le polemiche – conclude il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani- le lascio al Partito Democratico che è bravissimo ad inventarne di nuove sul nulla; io preferisco proseguire il mio mandato con i fatti”.