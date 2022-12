Altra trasferta d’eccellenza per i team modenesi della polisportiva union81 di Portile. Domenica scorsa a Zagarolo in provincia di Roma, la tappa Interregionale del Lazio della Spartan Fight, evento organizzato dalla sigla internazionale XFC in collaborazione con l’ente di promozione sportiva ASI.

In campo tutte le discipline da combattimento, e i team che si allenano al GdT Training Center hanno dato prova di sé contro avversari agguerriti.

Nella Kickboxing oro per Stefano Diaconu di Vignola, Gabriele Malagoli di Portile, Arianna Virdis di Maranello e Gabriele Bursi di Sassuolo.

In rilievo la prestazione dei fratelli Ezzanfari, Youssef e Yousra di Spilamberto, che conquistano la cintura nel torneo Kickboxing esperti, e il poker con 4 medaglie d’oro in 4 differenti categorie di peso ed età, per Damiano Guadagno nel Brazilian Jiu Jitsu.

Guerrieri del Tiepido e Vikings Modena partecipavano come rappresentanza del comitato del Nord Italia nella tappa Laziale del campionato, e hanno dato prova di sé tenendo alto il nome di Modena.

Prossima tappa a Milano nel mese di febbraio, perciò i ragazzi avranno il tempo di godersi un po’ le feste, ma gli allenamenti saranno sempre attivi anche nel periodo natalizio.