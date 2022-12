Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante ha tratto in arresto un cittadino gambiano di 23 anni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato.

Gli agenti impegnati nelle attività di controllo del territorio sono intervenuti piazza Grande presso la sede della Banca Unicredit, a seguito di segnalazioni per la presenza di un uomo che stava danneggiando le porte di ingresso dell’istituto di credito.

La pattuglia giunta sul posto individuava la persona, a poca distanza dalla banca, che una volta fermato poneva in atto un atteggiamento ostile nei confronti degli agenti cercando di sottrarsi al controllo. Gli agenti con non poca difficoltà riuscivano, unitamente ad un altro equipaggio giunto in ausilio, a bloccare e ad accompagnare il 23enne in Questura per accertamenti.

Dalle dichiarazioni e dai sistemi di videosorveglianza si accertava che l’uomo in orario di chiusura al pubblico dell’istituto di credito, sradicava una vetrata della porta di ingresso mandandola in frantumi per poi prenderne a calci un’altra fino a farla frantumare.

Lo straniero risulta già essere stato condannato per reati sugli stupefacenti e ha svariate denunce per reati di resistenza e a pubblico ufficiale, danneggiamento, porto d’armi od oggetti atti ad offendere e ricettazione.

La posizione dell’uomo è al vaglio dell’ufficio Immigrazione.