Una tranquilla domenica mattina pre-natalizia, stava per trasformarsi in tragedia questa mattina in Piazza Garibaldi a Sassuolo. Un equipaggio della Croce Rossa era impegnato nell’attività di misurazione della pressione arteriosa alla popolazione, quando è stato raggiunto da un signore spaventato che chiedeva aiuto per una donna: quest’ultima, facendo colazione al bar, stava soffocando per un boccone andato di traverso.

Mentre Marco, uno dei volontari, è accorso a chiamare l’equipaggio in servizio Emergenza l’altro, Mattia, si è precipitato dalla signora che non riusciva a respirare, portandole soccorso. Mattia ha iniziato subito il primo ciclo delle manovre di disostruzione, ma niente da fare, il boccone non si muoveva. Al secondo ciclo durante le manovre di Heimlich, ovvero le compressioni allo stomaco, finalmente il pezzo di brioche è uscito e la signora ha ripreso a respirare.

Tutto è andato per il meglio, fortunatamente, anche se la signora ha sicuramente passato un brutto spavento. Tutta la CRI sassolese si complimenta con Mattia per il rapido intervento.

La CRI, come noto, da tempo effettua Corsi di Primo Soccorso e svolge un ruolo attivo nella formazione della popolazione con corsi finalizzati alla salvaguardia della salute dei cittadini.

Il Corso ha lo scopo di divulgare e fornire le nozioni base del Primo Soccorso, ovvero quelle azioni e norme, semplici gesti, che permettono di agire in tutte le situazioni di emergenza in cui un comune cittadino si possa trovare, in attesa del soccorso sanitario.

Il Primo Soccorso è infatti quell’aiuto che tutti possiamo offrire ad un infortunato, chiunque esso sia, in casa, in strada, ovunque, soprattutto evitando gesti e comportamenti pericolosi, che possono compromettere ulteriormente la salute della vittima.

E’ importante conoscere alcune nozioni base, perché tutti possiamo salvare una vita.