Il Teatro Comunale rinnova la tradizione del concerto gospel di fine anno: giovedì 22, per il ciclo “L’altra musica”, si esibirà il coro “Sound of Victory” diretto da Vincent Bohanan, una formazione newyorkese di 30 elementi fondata nel 2014.

Il repertorio del coro – che viene considerato « fra i più attivi e rinomati della scena statunitense » – propone un gospel molto influenzato da sonorità afroamericane, “rhytm&blues” e soul, che immergono il pubblico in una « atmosfera unica che unisce spiritualità e ritmo, sentimento religioso e gioia di vivere. »

Quanto a Bohanan, vanta collaborazioni artistiche con i migliori artisti di questo genere, che gli hanno consentito di costruire « una personalità musicale tanto policroma quanto inconfondibile, sviluppando le sue credenziali in una lunga lista di successi. »

Due giorni fa in Vaticano, il “Sound of Victory” ha partecipato alla registrazione del “Concerto di Natale”, giunto alla trentesima edizione, che sarà trasmessa su Canale 5 la sera del 1° gennaio, in occasione della Giornata Mondiale della Pace.

Il concerto al Comunale inizia alle ore 21, il teatro apre mezz’ora prima. Sono disponibili gli ultimi biglietti, per informazioni: InCarpi (incarpi@comune.carpi.mo.it Tel. e WhatsApp 059649255); dov’è inoltre possibile acquistare “abbonamenti liberi”, formula che prevede un “carnet” di almeno cinque biglietti, a sconto crescente e senza diritti di prevendita. Gli spettacoli del Comunale sono anche acquistabili su www.vivaticket.com