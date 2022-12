Nella serata del 18 dicembre, in prosecuzione dei servizi finalizzati alla prevenzione di reati predatori, i Carabinieri della Stazione di Maranello e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti d’urgenza in un’abitazione di Formigine, ove era stata segnalata la presenza di intrusi.

Il tempestivo sopraggiungere dei militari ha consentito di sorprendere, all’interno della struttura, attualmente disabitata, un 42enne. L’uomo era riuscito ad introdursi nella casa, previa effrazione della porta di ingresso.

I Carabinieri hanno tratto in arresto la persona per il reato di violazione di domicilio aggravata, procedendo al suo accompagnamento presso le camere di sicurezza della Stazione CC di Sassuolo, in attesa dell’udienza con rito direttissimo, stabilita nella mattinata odierna.

I servizi per la prevenzione dei furti e altri reati contro il patrimonio, effettuati dall’Arma secondo una pianificazione predisposta dal Comando Provinciale di Modena, proseguiranno anche nei giorni successivi.