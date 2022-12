Tecnici incaricati dal Servizio Verde del Comune stanno intervenendo in viale Carducci per mettere in sicurezza alcuni alberi: durante la costante attività di controllo e manutenzione, infatti, in alcune piante erano state segnalate criticità che in caso di forti venti avrebbero potuto mettere a rischio cose e persone.

Nello specifico, sono stati tagliati alcuni tigli, che si presentavano completamente cavi: gli alberi rimossi saranno sostituiti appena le condizioni lo consentiranno.

Commenta Andrea Artioli, Assessore al Patrimonio Verde: «Ringrazio innanzitutto gli agronomi e botanici consulenti del Comune, che con la loro professionalità ed esperienza ancora una volta ci hanno tempestivamente segnalato lo stato in cui versavano alcune piante lungo il viale. E’ anche grazie a questi interventi costanti e mirati sugli oltre 60mila alberi di proprietà comunale, che finora a Carpi non si sono registrati incidenti gravi, come purtroppo avvenuto altrove in occasioni di fenomeni meteorologici violenti. Al posto degli esemplari abbattuti verranno piantumate alberature importanti appena sarà possibile. Mi fa piacere sottolineare infine che questi ultimi interventi rispettano le indicazioni della Consulta Ambiente in relazione alla tempistica dell’avifauna».