Nel tardo pomeriggio di lunedì 19, in via Vignolese a Marano sul Panaro, un’autovettura Kia stava circolando in direzione Vignola, zigzagando vistosamente e invadendo la corsia opposta più volte. Tale modalità di guida ha rischiato di provocare diversi incidenti, visto anche il traffico e la scarsa visibilità dovuta all’orario.

Due conducenti di veicoli che seguivano la Kia, riconoscendo il pericolo imminente hanno provato, riuscendoci, a fermare il veicolo e a capire che si trattava di una donna in evidente stato di ebbrezza. Uno dei due “inseguitori”, un operatore della Polizia Provinciale di Modena libero dal servizio e con il veicolo personale, è anche riuscito ad estrarre la chiave di accensione della Kia per fermare definitivamente la corsa della donna alla guida del veicolo, che non intendeva sottoporsi al controllo, cercando di allontanarsi di nuovo alla guida del veicolo nonostante l’operatore di Polizia si fosse qualificato.

Poco più tardi sono giunte sul posto due pattuglie della Polizia Locale Terre di Castelli, allertate da collega, che hanno provveduto ad identificarla.

Alla donna, M.G., 60 anni residente a Modena, in evidente stato di alterazione da sostanze alcooliche, è stata dunque ritirata la patente di guida e il suo veicolo è stato sequestrato. La stessa è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.

Grande merito, dunque, agli interventi provvidenziali dei due cittadini: un ragazzo straniero e l’operatore di polizia libero dal servizio.