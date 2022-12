Era in sella al suo scooter quando, per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia Locale delle Terre di Castelli, si è scontrato con un’autovettura Dacia Duster: nell’impatto, violento, per lui non c’è stato nulla da fare; sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed automedica, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Vittima dell’incidente, avvenuto intorno alle 14:30 a Castelvetro sulla Statale (SP569), un uomo di 38 anni.