Con la firma nero su bianco, è ora ufficiale il nuovo protocollo d’intesa tra il Comune di Castelfranco Emilia e le scuole statali e paritarie del territorio (Istituto Comprensivo “G. Marconi”, Istituto Comprensivo “G. Guinizelli”, Istituto Comprensivo “Pacinotti”, scuola d’infanzia paritaria “Gisa Crotti”, scuola d’infanzia paritaria “Minime dell’Addolorata”, scuola d’infanzia paritaria “Sacro Cuore”, scuola d’infanzia paritaria “Ferdinando Savioli”) per il coordinamento delle iscrizioni al prossimo anno scolastico 2023/24.

Comune e scuole, con questa intesa approvata puntano quindi a migliorare ancora di più la reciproca collaborazione, rafforzandola ulteriormente con “l’obiettivo di fornire un miglior servizio al cittadino – dichiara l’Assessore alla Scuola del Comune di Castelfranco Emilia Rita Barbieri evidenziando che – l’accesso all’istruzione rappresenta un interesse per l’intera collettività e le istituzioni locali a Castelfranco Emilia operano in sinergia per il raggiungimento delle dimensioni ottimali delle singole scuole, proprio per garantire un’offerta formativa e di istruzione omogenea nel territorio, puntando a una sempre migliore garanzia al diritto all’istruzione”. Nei giorni scorsi le istituzioni scolastiche e comunali si sono incontrate per definire tutti gli aspetti, concordando modalità omogenee di informazione sul territorio in relazione alle iscrizioni alle scuole d’infanzia statali e paritarie, e alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado: sono state attivate apposite schede informative, organizzati open Day e assemblee per la comunità scolastica. “L’obiettivo principale condiviso – ha aggiunto ancora l’Assessore Barbieri – è il perseguimento del dimensionamento ottimale nei singoli plessi scolastici, per favorire la miglior adozione di un progetto pedagogico educativo finalizzato al successo formativo degli alunni, che, garantendo un corretto equilibrio nei diversi plessi scolastici, possa favorire l’integrazione scolastica sia degli alunni con cultura e lingua non italiana, che con disabilità o carenze socio economiche ed eventuali altri bisogni educativi. La stabilità del dimensionamento ottimale tende inoltre a garantire il principio dell’equi-eterogeneità nella distribuzione dell’utenza per dare a tutti i bambini le medesime opportunità educative. Non solo, questo percorso condiviso nel segno del “gioco di squadra”, concorre ad assicurare la necessaria continuità didattica, mira a ridurre al massimo l’intensificarsi del traffico cittadino negli orari di apertura/chiusura degli istituti e cerca di rafforzare i legami di prossimità e il rapporto col territorio, a garanzia di un maggior radicamento”.

E le novità non finiscono qui. Per rafforzare ulteriormente questa nuova intesa appena approvata, in seno al Settore Servizi al Cittadino del Comune di Castelfranco Emilia, Servizi Educativi e Scolastici, è stato istituito l’Ufficio Unico per le iscrizioni che ha la funzione di coordinare gli aspetti comunicativi e informativi alla cittadinanza, regolare il dimensionamento delle singole scuole e gestirà direttamente le iscrizioni a tutte le scuole d’Infanzia statali con criteri omogenei per l’accesso. L’ufficio Unico per le iscrizioni si avvarrà di un’apposita Commissione Tecnica Inter-istituzionale che avrà il compito di validare le graduatorie, valutare eventuali situazioni di carattere straordinario; valutare strategie finalizzate alla riduzione delle liste di attesa; monitorare l’equilibrio numerico per un’equa distribuzione degli alunni, con particolare attenzione a stranieri non italofoni, esaminare trasferimenti e superare la possibilità della duplice iscrizione. Nel periodo indicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per le iscrizioni alle scuole (secondo la circolare del MIM sul territorio nazionale le iscrizioni alle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di I° e II° si terranno dal 9 al 30 gennaio 2023), sarà inoltre possibile fare richiesta dei servizi scolastici comunali (pre, post scuola, mensa e trasporto scolastico), tutti erogati su richiesta dall’Amministrazione comunale per garantire il più ampio diritto allo studio, favorendo così l’accesso al sistema scolastico, eliminando gli elementi ostativi alla frequenza e supportando le famiglie nella conciliazione dei tempi lavoro-casa. Secondo i principi della innovazione della PA, tutte le iscrizioni avverranno esclusivamente online accedendo a portale ministeriale e al portale istituzionale Città di Castelfranco Emilia che da tempo ha completamente informatizzato le procedure amministrative dei servizi educativi e scolastici.