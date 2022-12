Il sistema di Protezione Civile del Comune di Carpi si arricchirà di nuove importanti dotazioni nell’area della palestra della Solidarietà, in piazzale Bob Marley: preparazione di una superficie di 580 metri quadri, propedeutica all’installazione di una cucina mobile e di una tensostruttura per mensa, e un servizio igienico prefabbricato in blocco di cemento, da posizionare all’occorrenza.

Le ha deliberate oggi la Giunta, approvando il progetto esecutivo, con un impegno di spesa di centomila euro Iva inclusa.

L’atto odierno prevede anche la realizzazione di due piccole porzioni di marciapiedi, una per abbattere «l’ultima barriera architettonica residuale dell’immobile», l’altra per creare la base di appoggio per un generatore di energia elettrica da 30 chilowatt. Il progetto, denominato ““Potenziamento del Sistema di Protezione Civile degli Enti Locali – Intervento su Area di Accoglienza Coperta n. 5”, sarà finanziato con un contributo regionale.