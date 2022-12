La sicurezza stradale riveste un ruolo importante tra gli obiettivi perseguiti dalla Polizia di Stato e gli incidenti purtroppo oltre a causare feriti e decessi, generano costi economici elevati. L’Unione Europea è orientata a ridurre del 50% i decessi ed i feriti gravi entro il 2030, con l’obiettivo finale di arrivare nel 2050 a zero morti sulle nostre strade.

Il contributo fornito da un’attività costante di prevenzione realizzata attraverso momenti formativi presso le scuole, le associazioni, ed un ogni luogo di incontro, costituisce uno strumento utile per la formazione e sensibilizzazione degli utenti presenti e futuri della strada.

In quest’ottica la Sezione di Polizia Stradale di Reggio Emilia unitamente ai Distaccamenti di Guastalla e Castelnovo Ne’ Monti, nell’anno che sta per concludersi ha portato avanti importanti progetti e campagne di educazione stradale in linea con quanto fatto nell’anno passato.

La campagna di sicurezza stradale ICARO focalizzata sulle principali cause di incidenti stradali (distrazione, velocità, mancato rispetto della distanza di sicurezza, guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti), giunta alla 22° edizione ha visto il coinvolgimento di 5.335 studenti appartenenti a 37 Istituti scolastici.

Particolare attenzione è stata rivolta al crescente utilizzo del monopattino elettrico soprattutto da parte dei giovani e attraverso la campagna di sensibilizzazione denominata “il monopattino itinerante” promossa dal M.I.U.R. si è operato con l’intento di responsabilizzare i ragazzi ad un corretto utilizzo di questa nuova mobilità. Sono state 11 le scuole coinvolte con 2.151 studenti formati dagli agenti della Stradale attraverso numerose giornate trascorse con un’apposita formazione in classe e una prova pratica alla guida di monopattini elettrici su un percorso predisposto per l’esercitazione. Al termine degli incontri agli studenti è stato fornito un’utile opuscolo informativo realizzato dal Comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia con tutte le indicazioni per utilizzare il monopattino elettrico.

Stante l’unicità del servizio svolto in ambito autostradale da parte della Polizia Stradale, da 9 anni il Comando di Reggio Emilia in collaborazione con la società del Brennero A/22 è impegnato nel progetto di educazione stradale rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado denominato “ABC” e quest’anno gli Istituti che hanno aderito all’iniziativa sono stati 7 che hanno permesso di formare 1.196 studenti.

Infine, iniziative quali “sicurezza stradale nell’emergenza sanitaria” rivolta agli operatori sanitari in servizio sulle ambulanze, come pure la partecipazione a eventi fieristici svolti in diverse parti del territorio regionale, oltre a numerosi incontri con genitori di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, hanno permesso ai formatori della Polizia Stradale di incontrare quasi 8.850 persone le quali, attraverso video, test, prove pratiche sul corretto utilizzo della cintura o sulla guida sotto l’effetto di bevande alcoliche, hanno potuto apprendere e confrontarsi sui rischi a cui possono andare incontro durante la circolazione sulla strada.

Il Comando di Polizia Stradale di Reggio Emilia ritiene l’attività preventiva il necessario contraltare dell’attività repressiva e, pertanto, anche nel prossimo anno saranno dedicate a questo aspetto attività e risorse.