Stamani il sindaco Luca Vecchi e l’assessore al Welfare Daniele Marchi hanno incontrato ospiti e personale di alcune strutture di welfare per gli auguri di Natale e di Anno nuovo.

Le visite sono state al Centro occupazionale per persone disabili, gestito da Coress di viale Ramazzini e alla Casa residenza Villa Erica di Asp Città delle Persone di via Samoggia, che ospita anziani non autosufficienti.

Successivamente, sindaco e assessore, insieme con il presidente del Consiglio comunale Matteo Iori, hanno fatto visita alla Comunità terapeutica di Mancasale, gestita dalla Papa Giovanni XXIII e al Pensionato Cavazzoli, un ‘alloggio ponte’ con servizi in condivisione in tipologia Co-Housing, per l’inserimento e la cura sociale, con l’accompagnamento di operatori specializzati.