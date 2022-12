Il Comune di Fiorano Modenese ha aderito anche quest’anno al bando per il Servizio Civile Universale, per dare la possibilità a 6 ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni di partecipare ad attività in ambito educativo e culturale, sul territorio comunale.

Saranno cinque le collaborazioni, da avviare nel 2023, all’interno del progetto “Aiutare per crescere 2022”, che vedrà l’assegnazione di quattro giovani presso il Servizio Istruzione del Comune (codice sede 168066) e uno presso Centro Giovani Casa Corsini (codice sede 167869). La sesta collaborazione riguarderà il progetto “Biblioteche e musei luoghi della cultura 2022” e si svolgerà al BLA (codice sede 167799)

La sintesi dei progetti e maggiori informazioni si trovano nella sezione dedicata al Servizio Civile Universale del sito del Comune, raggiungibile dalla home page.

La durata del servizio è di 12 mesi, per complessive 1.145 ore. Ai volontari sarà riconosciuto un assegno mensile netto di 444,30 euro.

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa non armata e non violenta della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio.

Le domande si possono presentare, esclusivamente online tramite la piattaforma nazionale DOL, entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023, collegandosi al sito https://domandaonline.serviziocivile.it/, con credenziali SPID.

Per avere tutte le informazioni necessarie relative al bando è attivo il sito https://www.politichegiovanili.gov.it/.

Martedì 17 gennaio alle ore 18 si terrà un incontro online aperto a tutti i giovani che volessero maggiori informazioni: per iscrizioni e ricevere il link mandare un’email a reggioemilia@ascmail.it

Per informazioni rivolgersi al Servizio Istruzione: letizia.ciocci@fiorano.it, tel. 0536 833407.

Il Servizio Istruzione riceve su appuntamento dal lunedì al venerdì ore 8.30 -13.30, il giovedì orario continuato 8.30-18.00.