Nonostante le temperature elevate e le nevicate scarse, grazie agli investimenti compiuti sull’impianto di innevameno artificiale ed all’impegno dell’Olimpic Lama asd per la gestione delle piste e del Consorzio delle Piane di Mocogno per il rilancio complessivo della località, a fianco dell’Amministrazione comunale, si preannunciano festività natalizie 2022 sulla neve per fondisti, bambini e famiglie: da lunedì 26 dicembre, Santo Stefano, le Piane di Mocogno saranno infatti in grado di offrire 800 metri di pista per lo sci di fondo.

“In questo periodo di scarse precipitazioni nevose, le Piane di Mocogno si confermano l’unica stazione per il fondo dell’Emilia Romagna e dell’Italia centrale in grado di aprire ugualmente e si presentano come una meta attrattiva per le festività natalizie – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini – . Si tratta di una grande opportunità per il territorio, che sottolinea ancora di più il rilievo di carattere sportivo e turistico del Centro fondo Lama Mocogno”.

Oltre alla pista per il fondo, dal 26 dicembre saranno attivi anche il Baby Park, il Campo scuola e le piste per il bob.

(per informazioni: https://www.centrofondolamamocogno.it/)