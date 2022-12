Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Spa ha sottoscritto nel pomeriggio di ieri un accordo sindacale con le RSU aziendali per rafforzare l’organico e premiare le proprie persone al termine di un anno ancora fortemente segnato dal Covid e dalla graduale ripresa del traffico.

A riconoscimento dell’impegno profuso dai dipendenti nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, la società ha stabilito in via eccezionale, visto anche l’impatto del Covid sulle assenze per malattia, che la parte del Premio di risultato 2022 legata alla presenza verrà erogata a tutti i dipendenti in misura fissa senza essere riproporzionata alle assenze legate alle malattie (come invece prevedevano gli accordi precedenti). Inoltre i dipendenti che nel corso del 2022 avranno raggiunto assenze pari o inferiori a 72 ore beneficeranno di una ulteriore integrazione del Premio pari a 130 euro.

Infine, per dare ai propri dipendenti un contributo utile a contrastare gli effetti dell’inflazione, AdB ha deciso di erogare al personale a tempo indeterminato (non dirigente) uno speciale Premio “anti-inflazione” in buoni acquisto del valore di 200 euro. Previsto un Premio anche per i lavoratori a tempo determinato, per i periodi di effettivo servizio.

AdB e RSU concordano anche nell’obiettivo di consolidare il patrimonio di competenze e di rafforzare l’organico. Pertanto, la società procederà con la stabilizzazione di otto lavoratori a tempo determinato (sette addetti security e un addetto all’assistenza dei passeggeri a ridotta mobilità), che saranno gradualmente assunti a tempo indeterminato part-time a partire da gennaio.

Queste otto nuove assunzioni vanno ad aggiungersi alle sei assunzioni già effettuate nel corso del 2022, sempre a vantaggio di lavoratori e tempo determinato.