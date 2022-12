Nella mattina di ieri, giovedì 22 dicembre, gli uffici tecnici del Comune di Reggio Emilia – in accordo con Iren e la Polizia locale – hanno provveduto a liberare le rastrelliere della zona Stazione centrale occupate da rottami e parti di cicli. In totale sono stati rimossi pezzi abbandonati da tempo provenienti da circa 45 bici, tutti classificati come “rifiuti” secondo le direttive del testo unico ambientale. I rottami, infatti, risultavano mancanti di parti meccaniche fondamentali per l’uso. I pezzi rimossi risultavano abbandonati da tempo e con diverse parti arrugginite.

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale hanno passato in rassegna le rastrelliere stilando l’inventario dei pezzi da rimuovere. Iren ha provveduto alla raccolta e smaltimento dei rottami recuperati. Durante le operazioni per liberare le rastrelliere sono stati rimossi anche i lucchetti e le catene lasciati in stato di abbandono. Grazie all’operazione di sgombero dei rifiuti sono stati liberati 45 posti bici, ora a disposizione dei cittadini che utilizzano quotidianamente la due ruote per muoversi nei percorsi casa lavoro dalla stazione. L’operazione è tra gli interventi all’interno della Zona stazione volti a tutelare la sicurezza degli spazi pubblici e il decoro urbano a servizio di residenti e pendolari.