Giro di boa per la BSC Materials Sassuolo, che si appresta ad iniziare il suo Girone di Ritorno: la partita dello scorso 18 dicembre ha infatti sancito la fine del Girone di Andata, che le linci biancoazzurre hanno chiuso con un ottimo quarto posto. I 20 punti conquistati – frutto di sette vittorie e quattro sconfitte – valgono a Capitan Dhimitriadhi l’accesso agli Ottavi di Finale di Coppa Italia, dove le sassolesi affronteranno in casa Martignacco. La partita è stata fissata per mercoledì 11 gennaio al Palapaganelli, con fischio di inizio alle 17.00.

Ritornando invece al Campionato, il Girone di Ritorno inizierà il 26 dicembre e come spesso accade, il tradizionale Boxing Day sarà caratterizzato su tanti campi dai derby. Sarà così anche per la BSC Materials, che riceverà al Pala Paganelli Montale, con fischio di inizio alle 17.

A presentare il derby con Montale è Federica Pelloni, modenese e già protagonista delle scorse stagioni di tanti derby con la maglia di Sassuolo: “I derby sono sempre partite particolari, molto sentite a livello mentale: non dovremo sottovalutare le nostre avversarie nonostante la loro posizione in classifica, ma al contrario giocare sempre al massimo come abbiamo fatto nelle scorse giornate di campionato. Io poi sono modenese, quindi per me il derby è ancora più sentito come partita: punterò a dare il 100% sperando che arrivi una bella vittoria”.