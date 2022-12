Alberi e addobbi a risparmio energetico: è il Natale di Tolè di Vergato proposto dall’Associazione Fontechiara che per mettere in atto il progetto ha coinvolto le mamme che risiedono nella frazione del comune di Vergato e i loro figli. In particolare, sono stati realizzati dei laboratori con i bimbi di ogni età che sono partiti all’esterno con la racconta, nei boschi, di oggetti utili all’addobbo: dalle pigne ai rami e qualsiasi altre cose necessarie per addobbare il paese. Successivamente negli spazi messi a disposizione dall’Associazione sono state prodotte delle formine di argilla che sono state colorate a seconda della creatività e fantasia dei bambini coinvolti.

Nei giorni scorsi l’albero di Natale nella piazzetta del centro storico di Tolè è stato addobbato e sono stati decorati i lampioni con ghirlande e luci a energia solare. L’Associazione Fontechiara e i genitori hanno voluto dare un messaggio importante ai bambini e alla comunità, in questo momento di risparmio economico ed energetico. Le mamme hanno, inoltre, organizzato una iniziativa contro la violenza delle donne. Nelle sedute dei tavoli una sedia è rimasta vuota con il simbolo della violenza.

A conclusione dell’iniziativa i bambini della scuola elementare di Tolè hanno fatto la recita nella sala polifunzionale della Proloco.