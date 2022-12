Questa mattina intorno alle ore 8.00, in via di Rialto, un uomo ha aggredito la ex moglie, ferendola al collo con un’arma da taglio per poi darsi immediatamente alla fuga. Mentre i Militari dell’Arma dei Carabinieri intervenivano immediatamente in soccorso della donna, la segnalazione dell’uomo in fuga veniva diramata a tutte le pattuglie sul territorio. L’aggressore in fuga dapprima ha minacciato la conducente di un’autovettura in transito, facendola scendere dall’auto.

A quel punto l’uomo si è messo alla guida del mezzo e ha proseguito la fuga sino a via De’ Carbonesi, dove, a seguito di un sinistro stradale ha tentato la fuga a piedi in direzione di Piazza Galileo Galilei, dove è stato bloccato da personale dell’U.P.G.S.P. prontamente intervenuto. La posizione dell’uomo è attualmente al vaglio degli Organi Inquirenti.

La donna è stata trasportata presso l’Ospedale Maggiore, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico.