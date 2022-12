Ieri intorno alle 18:30, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza sono intervenuti a Bibbiano a seguito di un sinistro stradale con feriti. Secondo quanto appurato dai militari dell’Arma, un’autovettura Peugeot 208 condotta da una 65enne di San Polo d’Enza, mentre percorreva via Franchetti a Bibbiano, per cause all’esatto vaglio, è uscita di strada nell’opposto senso di marcia terminando la corsa contro una recinzione di privata abitazione.

La donna dopo l’impatto è uscita da sola dal mezzo ed è stata trasportata in codice 2 al Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sant’Ilario per la messa in sicurezza dell’auto, e personale del 118. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri coordinati dalla Procura reggiana al fine di stabilire l’esatta dinamica del sinistro.