Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Turati-SP467R-SP486R a Veggia di Casalgrande. Tre le autovetture che, per cause in corso di accertamento, sono venute a collisione tra di loro.

Ad avere la peggio un ragazzo di 23 anni, trasportato in codice di massima gravità al Santa Maria Nuova di Reggio, insieme a un altro ragazzo di 20 anni meno grave (cod.2). Feriti in modo lieve un altro giovane 21enne e due uomini 45enni, trasportati per accertamenti all’ospedale di Sassuolo. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con tre ambulanze e automedica, è stato richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco e dei carabinieri.