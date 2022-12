Anche questo pomeriggio, in prosecuzione dei servizi finalizzati alla prevenzione dei reati predatori, pianificati dal Comando Provinciale di Modena nei comuni del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato un controllo nella zona est della città, effettuando più posti di controllo sulla viabilità urbana principale, prossima alle zone residenziali, procedendo anche al controllo di persone sospette nelle aree meno frequentate.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai complessi residenziali scarsamente illuminati o non coperti dai sistemi di videosorveglianza cittadini, ove le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle Stazioni Carabinieri urbane hanno proceduto al controllo di persone e veicoli. Gli uomini in divisa hanno proceduto al controllo di oltre 20 veicoli e 50 persone, elevando anche una sanzione amministrativa per violazione al Codice della Strada. Non sono state rilevate criticità significative.

I servizi in ambito provinciale saranno eseguiti anche durante le Festività di Capodanno e per l’Epifania, per prevenire e contrastare i furti nelle abitazioni.