Tindara Addabbo e Paolo Ballestrazzi sono confermati nel consiglio direttivo della Fondazione Teatro comunale di Modena per il triennio 2023-2025. Lo ha annunciato il sindaco Gian Carlo Muzzarelli comunicando la nomina al Consiglio comunale, nella seduta di oggi (giovedì 29 dicembre) e ricordando il percorso che ha portato alla designazione, avviato con l’avviso pubblico per la raccolta delle candidature (tre quelle presentate) e proseguito con le audizioni da parte delle commissioni consiliari in seduta congiunta.

L’incarico per tre anni è a titolo gratuito al Comune spetta la nomina di due consiglieri. La Fondazione è presieduta dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. La docente di Unimore Tindara Addabbo e il medico Paolo Ballestrazzi, già assessore e consigliere comunale, sono stati componenti del cdi anche nell’ultimo triennio.