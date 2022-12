“La notte di Capodanno è un momento di festa, in cui ci si lascia alle spalle un anno che sta per terminare e si festeggia l’arrivo di uno nuovo che per ognuno di noi è carico di aspettative e buoni propositi: iniziamo questo 2023 nel migliore dei modi, con responsabilità e volendoci bene. Buon anno a tutti e vi aspetto in piazzale Della Rosa”.

Si conclude in questo modo il videomessaggio del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani alla città in occasione di Capodanno, con l’invito a brindare insieme, domani notte, in piazzale Della Rosa.