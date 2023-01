Sono aperte dal 9 al 30 gennaio 2023 le iscrizioni alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Formigine per l’anno scolastico 2023/2024.

“Anche quest’anno – dichiara il Vicesindaco con delega alle Politiche scolastiche ed educative Simona Sarracino – abbiamo deciso di non aumentare le rette scolastiche, nonostante i costi maggiori che siamo chiamati ad affrontare. Una scelta che va nella direzione di sostenere le famiglie e resa possibile anche grazie ai fondi erogati dalla Regione Emilia-Romagna delle mense biologiche”.

Tutte le famiglie hanno ricevuto l’invito a partecipare alle riunioni informative che si terranno, finalmente in presenza, a Formigine e frazioni dal 10 al 12 gennaio 2023. In queste riunioni sarà presente personale dell’ufficio istruzione per illustrare i servizi scolastici come trasporto, mensa e prolungamento orario e altri progetti come il Bimbibus. Parteciperanno anche agenti della Polizia locale per sensibilizzare sui comportamenti da tenere sulle strade adiacenti i plessi scolastici.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola primaria e secondaria di primo grado dovranno essere presentate esclusivamente online dalle ore 8 del 9 gennaio alle ore 20 del 30 gennaio. Già da ora i genitori possono abilitarsi al servizio di Iscrizioni online sul sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDAS. Il sistema permette di presentare domanda per una scuola, con la possibilità di indicare, in subordine, anche una seconda o terza scuola a cui indirizzare la domanda, nel caso in cui l’iscrizione non possa essere accolta nella prima scelta.

Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale devono essere presentate alla direzione del 1° circolo didattico (presso la scuola Carducci) o del 2° circolo didattico (presso la scuola Don Milani), in base allo stradario. Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia private paritarie, invece, le domande devono essere presentate direttamente alla scuola prescelta tra le seguenti: Maria Ausiliatrice di Formigine e Casinalbo, Madonna della Neve di Corlo e Don Franchini di Magreta.