Partono giovedì 5 gennaio i saldi invernali nelle attività del settore abbigliamento e calzature di Bologna e Provincia, con i consumatori che troveranno nei negozi tante opportunità di acquisto per soddisfare i loro desideri acquistando prodotti di qualità a prezzi molto contenuti e per le attività che potranno aumentare finalmente le vendite dopo anni segnati dalla riduzione dei consumi in conseguenza della pandemia e sempre più aggressiva concorrenza sleale delle vendite on line.

Da una indagine campione di Confesercenti la spesa media pro-capite si assesterà a Bologna in circa 170 euro e il 75% degli acquisti verranno realizzati nei negozi tradizionali.

Nel centro storico della città, si aggiungeranno gli acquisti dei tanti turisti italiani e stranieri che approfitteranno di questo fine settimana lungo per assaporare l’arte, la cultura e i prodotti enogastronomici della nostra città, turisti che destinano mediamente circa il 20% del loro budget in shopping.