Sul Raccordo di Casalecchio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 5 gennaio, sarà chiuso lo svincolo di immissione sulla A1 Milano-Napoli, per chi proviene da Ancona (A14) ed è diretto verso Milano e sarà contestualmente chiusa la stazione di Bologna Casalecchio, in entrata verso Milano.

In alternativa, ai veicoli in entrata alla stazione di Bologna Casalecchio e diretti verso Milano, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Borgo Panigale, mentre è in transito sulla A14 – con provenienza da Ancona – ed è diretto verso Milano, potrà proseguire regolarmente sulla A14, per poi immettersi sulla A1 in direzione di Milano.