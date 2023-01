Anas ha programmato l’avvio degli interventi atti ad innalzare gli standard di sicurezza del tratto della strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero” confinante con il fiume ‘Tiepido’, in comune di Maranello.

A partire da lunedì 9 gennaio, per consentire in sicurezza l’esecuzione degli interventi, nel tratto incluso tra il km 157,200 ed il km 157,550 sarà istituito il restringimento di carreggiata garantendo la fruibilità dell’arteria in entrambe le direzioni.

La modifica alla circolazione sarà attiva fino al termine dei lavori, previsto per venerdì 28 aprile 2023.