Proseguono le iniziative per il periodo delle feste a Nonantola, venerdì 6 gennaio la Befana arriverà in Piazza Liberazione. Dalle 15 30 alle 18 30 i bimbi potranno ritirare la calza piena di doni e fare festa grazie alla presenza dei clown di corsia del gruppo di volontari di Modena “Vip”.

L’iniziativa, promossa dal Comitato Genitori Nonantola e patrocinata dal Comune, è rivolta ai bambini fino ai 10 anni compresi. Le calze, fatte a mano dai volontari dell’Associazione La Clessidra, saranno distribuite fino a esaurimento scorte

Per chi non può recarsi in Piazza Liberazione, è prevista la distribuzione delle calze nelle frazioni di Nonantola: