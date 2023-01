Torna, dopo due anni di stop a causa della pandemia, la tanto attesa Sagra di Sant’Antonio, che vedrà protagonista la tradizionale cicciolata, giunta ormai alla sua 12^ edizione. Tante le novità di questa edizione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune di Casalgrande, che potrete vivere con noi domenica 15 gennaio 2023.

Si parte alle ore 8.30 con il Mercato Straordinario organizzato da ComRe, che presenterà le sue proposte per le vie del centro per tutta la giornata. Alle ore 9.30 in piazza Costituzione parte la sfida tra i norcini; allo stesso orario, via alla Camminata di Sant’Antonio tra Storia e Natura; alle 12.30, momento conviviale con il pranzo di S.Antonio presso l’oratorio don Milani (prenotazione presso il bar Icare al 3471886852).

Nel pomeriggio si parte con la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Dalle 14.30 verrà effettuata la cottura della forma di Parmigiano Reggiano. Alle 15.30 lo spettacolo continua con i colori e la destrezza degli sbandieratori della Maestà della Battaglia di Quattro Castella, che animeranno le vie e piazza Costituzione con il loro spettacolo. Si entra poi nel vivo della disfida dei norcini: alle 16.15 consegna delle forme alla giuria e alle 17.30 premiazione dei vincitori in Sala Gino Strada. Ci sarà anche la premiazione del Fotogiro del Circolo Fotografico Il Torrione.

Inoltre, per tutto il giorno il Triciclo Grillo in via Karl Marx; lo stand della Compagnia della Spergola in piazza Costituzione; la mostra fotografica “Evanescenze” in Sala espositiva Gino Strada; l’esposizione dei trattori in piazza Costituzione, in collaborazione con il Consorzio Agrario di Casalgrande.

Il programma completo si trova su www.prolococasalgrande.it – sezione eventi