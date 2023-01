Uno show comico musicale nato nel 2021 per festeggiare l’anniversario dei primi dieci anni di tournée insieme: “Oblivion Rhapsody” è la summa dell’universo Oblivion come non si è mai visto né sentito prima d’ora.

Uno dei gruppi teatrali italiani più amati per la loro capacità di far divertire in modo intelligente un pubblico di tutte le età sarà sul palco del Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri di Pavullo nel Frignano giovedì prossimo 12 gennaio 2023 e su quello dell’Auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola venerdì prossimo 13 gennaio 2023, nell’ambito della Stagione teatrale 2022/2023 curata da ATER Fondazione in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Inizio spettacoli ore 21; per Pavullo biglietto intero 19 euro e ridotto 17 euro, mentre per Mirandola biglietto intero 15 euro e ridotto 13 euro.

Lo spettacolo è scritto e interpretato dagli Oblivion, al secolo Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda e Fabio Vagnarelli, con la regia di Giorgio Gallione. Scene di Lorenza Gioberti, costumi di Elisabetta Menziani, luci di Aldo Mantovani. Una produzione Agidi Srl.

Info Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri via Giardini 190 – Pavullo nel Frignano (MO) Tel 0536/304034 WhatsApp: 333/2455578 info@cinemateatromacmazzieri.it -www.cinemateatromacmazzieri.it

www.ater.emr.it

Info Auditorium Rita Levi Montalcini Via 29 Maggio, 4 – 41037 Mirandola (MO) Tel. 0535.22455