Il Comune di Formigine rende noto che, a partire da oggi – 9 gennaio – e fino al 31 marzo, via Quattro Passi sarà chiusa al confine con il Comune di Fiorano Modenese per consentire il rinnovo della rete idrica in territorio fioranese. Saranno sempre comunque garantiti gli accessi ai residenti e ai mezzi di soccorso. Segnaletica in loco.