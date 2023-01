Unanime cordoglio in città per la scomparsa di Beniamino La Torre. Nato nel 1949 a Pagliara, nel messinese, si era trasferito a Sassuolo alla metà degli anni Settanta. Manager di comprovate capacità, è stato presidente di SAT e Presidente e AD di So.Sel. Conosciutissimo in città anche per il suo impegno in politica oltre che nel sociale, è stato anche Presidente del Lions Club Sassuolo.

A giugno, per i tipi di Artestampa, aveva pubblicato una raccolta di poesie dal titolo ‘Ascolta’.

I funerali sono in programma giovedì pomeriggio, partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale di Sassuolo per la Chiesa Parrocchiale di San Pietro a Rometta.