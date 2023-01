Venerdì 13 e sabato 14 gennaio, alle ore 21:00, al cinema-teatro Polivalente di Praticello di Gattatico andrà in scena il quarto appuntamento della sempre più acclamata Rassegna di teatro dialettale “Dante Aimi”.

In programma c’è la commedia più divertente mai messa in scena sul mondo dei ciclismo: “Me marì l’è un ciclo sonè”, due atti scritti e diretti da Damiano Scalabrini, per la compagnia Fnil Bus Theater.

La Fnil Bus Theater (compagnia “residente” in paese, che anzi deriva il proprio nome da un preciso toponimo dialettale, il “fnil bus”) è sulle scene dal 2008, ma da ancora prima è l’organizzatrice della rassegna, definendone taglio e stile di comicità.

In più, come ogni anno, all’interno della rassegna, è solita proporre una sua nuova produzione.

La Fnil Bus Theater si presenterà in scena al completo con Damiano e Alessandro Scalabrini, Nicoletta Papaleo, Giorgia Cagnolati, Erica Torreggiani e Mirco Aldrigo.

Alle luci ed al supporto tecnico ci sarà Matteo Bertolini.

Lo spettacolo si terrà presso il Centro Culturale Polivalente di Praticello di Gattatico (via Cicalini, 14), con inizio alle ore 21:00.

Prevendita in biglietteria al martedì, giovedì e sabato (ore 17:00-19:00).

Per informazioni, prenotazioni e servizi di prevendita: 349 666 8598 / 0522 678070 / www.polivalentegattatico.it