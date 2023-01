Al mattino nuvolosità stratificata con ampie zone di sereno; nel pomeriggio progressivo aumento della nuvolosità a partire da ovest, con precipitazioni nel corso della sera-notte sui rilievi e localmente sulle aree di pianura. Quota neve intorno a 1500 metri. Temperature minime in sensibile diminuzione, tra 2 e -2 gradi, qualche grado in meno nelle aree di aperta campagna con formazione di locali gelate; massime in diminuzione tra 8 e 10 gradi. Venti deboli variabili. Mare calmo o poco mosso.