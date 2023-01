Sono stati completati i lavori per la realizzazione di tre nuove aree fitness a Modena che saranno fruibili nel giro di qualche giorno: al parco Berlinguer a Modena est, nell’area verde Boccaccio alla Sacca e al parco Melotti di Cognento. È inoltre stata rinnovata l’area giochi al parco Torrenova.

I lavori sono stati effettuati nel mese di dicembre per un valore complessivo di 150 mila euro e hanno riguardato, appunto, la realizzazione di tre nuove aree fitness a più stazioni e la sostituzione di una struttura ludica in aree a elevata frequentazione di famiglie e bambini.

Gli interventi, realizzati da Skyfitness Italia per conto del Comune di Modena, hanno l’obiettivo di valorizzare e migliorare le aree verdi già esistenti sul territorio, rendendo più sicuri e accoglienti gli spazi attrezzati, così da favorirne una migliore e più funzionale fruibilità da parte di un maggior numero e tipologia di utenti, adulti e bambini, anche in un’ottica di inclusione e di aggregazione. Con l’allestimento di specifici spazi attrezzati per lo sport e l’attività motoria si ampliano, infatti, le opportunità per tutti coloro che utilizzano i parchi e le aree verdi per correre, camminare e praticare attività motoria che diventano, così, sempre più palestre a cielo aperto. Le aree fitness nei parchi aiutano a creare relazioni positive e a promuovere salute e benessere attraverso il movimento, in linea con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per sani e corretti stili di vita.