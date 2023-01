Una cena che abbraccia gli ultimi 50 anni di storia del ‘Controllo Qualità’ della Ferrari per raccogliere fondi a favore dell’ospedale di Sassuolo.

Per l’undicesimo anno consecutivo, alla Polisportiva Formiginese, si sono ritrovati oltre 50 colleghi del Controllo Qualità Ferrari Auto, molti già in pensione e altri ancora in servizio. Un’occasione piacevole per stare insieme ma con un obiettivo importante: aiutare la pediatria sassolese nel progetto ‘Giocamico’, che prepara bambini e genitori alle operazioni chirurgiche attraverso attività ludiche e ricreative. Grazie alla generosità dei partecipanti e al sostegno dell’azienda T.Erre S.r.l. di Ravarino, storico fornitore del Cavallino Rampante di Maranello, sono stati raccolti e consegnati 1.230 euro.

L’appuntamento conviviale “Gente di Qualità”, promosso e ideato da Fabrizio Remitti assieme ad Enzo Varini, Claudio Bertanti e Carlo Ferrari, ha raccolto l’adesione di tanti che hanno prestato o prestano tutt’ora la propria opera in uno dei reparti d’élite del marchio italiano più famoso al mondo.

“Purtroppo – spiega uno degli organizzatori, Fabrizio Remitti – è di questi giorni la triste notizia della scomparsa dell’Ing. Giorgio Carta Satta che fu il precursore, negli anni ’70, del reparto qualità e anche di Giovanni Caselli che seguiva l’attività del laboratorio materiali. Due perdite dolorose per il nostro gruppo, che fino all’ultimo hanno voluto partecipare alle iniziative di beneficenza e che, in questa occasione, vogliamo omaggiare e ricordare con particolare affetto”.

“Per la Pediatria – sottolinea quindi il dr. Claudio Rota – è sempre un piacere incontrare la generosità delle persone e delle associazioni del territorio. Una generosità che ci consente di svolgere al meglio la nostra missione e dare corpo a iniziative utili per l’assistenza dei bambini. Grazie di cuore per tutto quello che fate!”