Arriva sabato 14 gennaio alle ore 21 presso il teatro di Piazza Lambrakis di Bologna lo spettacolo per tutta la famiglia JEKYLL & HYDE. Il noto romanzo di Robert Louis Stevenson viene proposto dalla Realtà teatrale Skenexodia, una produzione indipendente marchigiana con attori professionisti provenienti da ogni regione. Sul palcoscenico cittadino saranno Cinzia Damassa e Carla Lama a dare vita alle atmosfere misteriose londinesi che caratterizzano questo capolavoro gotico.

“La scelta di far interpretare questo testo famosissimo a due attrici – racconta il regista Guerini – nasce dalla voglia di leggere l’opera in una maniera diversa. Non sono due donne che recitano parti maschili, ma due donne che vivono (veramente o per gioco) le vicende inspiegabili legate alla figura di Hyde. I loro comportamenti, dunque, assumono interessanti ed originali motivazioni, nonché sfumature che non ci immagineremmo mai”.

“Inizialmente pensavo di lavorare molto sul maschile – racconta Cinzia Damassa – invece è un maschile filtrato dal femminile. Mi sono dovuta giostrare tra la passione di Poole il maggiordomo, i caratteri di Jekyll e le tenebre di Hyde”.

Sulla stessa lunghezza d’onda Carla Lama: “Un’esperienza interessante, una sfida perché ci si spinge verso una ricerca interiore più profonda. L’approccio non è quello di imitare il comportamento o la gestualità di un uomo ma cercare il lato maschile che sta dentro ogni donna, così come accade forse per un attore quando riveste un personaggio femminile.

Per le prenotazioni è possibile rivolgersi al 3384116671 (solo whp), i biglietti sono acquistabili poco prima dello spettacolo sul sito www.liveticket.it/skenexodia