Nelle scorse settimane (dicembre 2022) sono terminati i lavori di ripristino di via Nuova del Gazzolo, a seguito di una brutta frana che ne aveva causato il disfacimento. L’intervento, partito in estate, ha incluso un allargamento della carreggiata e l’installazione di due guardrail. La spesa complessiva ammonta a 250 mila euro, coperti da fondi del PNRR. In ultimo, la strada ha visto la riapertura al traffico da lunedì 9 gennaio, con la piena soddisfazione dei residenti.

Si ricorda che lo scorso 31 maggio 2022 sono terminati anche i lavori in via Rio Salse, colpita da un’altra precedente frana. La ricostituzione della strada è costata 180 mila euro, coperti interamente da fondi dello Stato, quindi senza che abbia pesato sulle casse comunali. Lì venne validata una variante migliorativa che ha permesso il consolidamento del terreno attraverso appositi pali senza la necessità venisse costruita la pista di cantiere, quindi evitando di tagliare piante o alberi, e mantenendo sempre aperto il transito dei veicoli.

“Come ci eravamo prefissati – commenta l’assessore Monica Lusetti – nel 2022 abbiamo concluso due interventi molto importanti per la frazione di Nirano e la viabilità di tutta la zona. Siamo anche soddisfatti per essere riusciti a impiegare fondi extra, senza pesare su risorse del Comune, che invece potranno essere destinate ad altri lavori infrastrutturali. Stiamo lavorando a che anche il 2023 possa vedere la realizzazione di importanti opere in programma, come ad esempio i marciapiedi e relativa riqualificazione di via Don Messori e via Doria”.