Una serata alla Sala Espositiva Gino Strada, per ricordare il sacrificio della scorta di Aldo Moro nell’agguato di via Fani. Questo l’obiettivo dell’incontro con Giovanni Ricci che verrà intervistato dal giornalista Adriano Arati a Casalgrande, sabato 21 gennaio alle 18.30, presso la sala espositiva del polo culturale in piazza Ruffilli 1.

Giovanni Ricci, presidente dell’Associazione Domenico Ricci per la memoria dei Caduti di via Fani, è il figlio dell’appuntato Domenico Ricci, autista di Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse il 16 marzo 1978 insieme al maresciallo dei Carabinieri Oreste Leonardi, agli agenti di Pubblica Sicurezza Giulio Rivera e Raffaele Iozzino e al vicebrigadiere Francesco Zizzi. Tutti sono stati insigniti della medaglia d’oro al merito civile.

A Casalgrande Ricci ci racconterà la storia di un figlio che mantiene in vita il ricordo di suo padre, i suoi sorrisi e la sua ironia, e non lo ha fatto diventare un fantasma di cui si ricorda solo la data del decesso. Racconterà anche il ricordo e la memoria degli anni in cui l’Italia è stata attraversata e segnata dagli opposti estremismi, dalla lotta armata e dal terrorismo, e di tutti i caduti in quel periodo della nostra storia.

Sabato 21 gennaio 2023 ore 18,30 – Sala espositiva Gino Strada – Ingresso libero e gratuito. Info: biblioteca@comune.casalgrande.re.it – 0522849397 – 3397755415