I parchi solieresi sempre più a misura di bambino. Sono terminati i lavori di installazione di nuovi scivoli e castelli in mezzo al verde in diverse aree di Soliera, Limidi e Sozzigalli. Sia nel parco Saragat, tra via Puccini e via Stradello Morello, che al parco di via Boves a Limidi la nuova attrezzatura dell’area gioco sostituisce quella già smontata nei mesi scorsi, mentre nei pressi del Centro Civico di Sozzigalli l’intervento affianca quello esistente che andrà smaltito prossimamente.

I nuovi scivoli sono tutti dotati di pavimentazione antitrauma, prevedono arrampicate multiple, un doppio scivolo sia a Limidi che a Sozzigalli, mentre all’interno del parco Saragat il castello è a doppia torretta e dotato di un ponte con corde.

“La qualità di una realtà attenta alle richieste dei suoi cittadini più piccoli”, spiega l’assessora comunale all’Ambiente Katia Mazzoni, “si misura anche tramite il monitoraggio continuativo dello stato di salute delle aree giochi nei parchi, dalla cura e dalla tempestività con la quale ci si attiva per riparare o sostituire le attrezzature. Del resto le aree gioco sono riferimenti importanti, costituiscono un punto di incontro non solo per i ragazzi, ma per le famiglie e la comunità in generale”.