A seguito delle numerose segnalazioni giunte nelle ultime settimane da alcune zone della città, su disposizione del Sig. Questore di Reggio Emilia sono stati intensificati i controlli e sono stati sollecitati tutti gli operatori a porre particolare attenzione ad autovetture e persone sospette.

In particolare, dopo le segnalazioni di reati predatori fatte dai residenti in zona Rivalta, la Questura ha ospitato a dicembre un incontro interforze durante il quale il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dottoressa Murè, Dirigente l’UPGSP di questa Questura, unitamente al Comandante della Polizia Locale, Stefano Poma ed al Tenente dell’Arma dei Carabinieri, Pietro Cappiello, ha incontrato presso gli Uffici della Questura i coordinatori del comitato di quartiere Rivalta, Maurizio Grimelli e Campioli Giorgio, per un opportuno punto di situazione del fenomeno dei furti in abitazione nella zona di interesse.

Al termine dell’incontro, il Commissario Capo della Polizia di Stato, Dottoressa Murè e i rappresentanti delle altre Forze dell’Ordine, hanno sottolineato l’importanza e la necessità di contattare le linee d’emergenza per segnalare i citati episodi, nonché di sporgere formale querela, allegando tutto quanto in loro possesso possa essere utile allo sviluppo delle indagini (ad esempio foto, descrizioni, immagini delle videoriprese).

Questa settimana, inoltre, sono stati svolti specifici servizi straordinari di controllo del territorio, coordinati dal Commissario Capo della Polizia di Stato, Dottoressa Murè, che si è avvalsa di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine dell’Emilia Romagna Occidentale e di personale della Polizia Locale di Reggio Emilia, tesi ad innalzare i livelli di ordine e sicurezza pubblica in detti luoghi, allo scopo di aumentare il senso di sicurezza percepito nella zona e prevenire il fenomeno dei reati predatori, soprattutto in ambito domestico.

Nel corso dei servizi sono stati mantenuti costanti contatti con i coordinatori del gruppo di controllo di comunità, i quali non hanno riferito criticità o presenza di soggetti sospetti.